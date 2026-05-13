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क्या प्रतीक यादव कारोबार में नुकसान से थे परेशान? पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अखिलेश का बड़ा बयान आया सामने

Lucknow : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने KGMU स्थित पोस्टमार्टम हाउस का दौरा किया, जहां उनके छोटे भाई प्रतीक यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि मैं दो महीने पहले जब उनसे मिला था तो उनसे कहा था कि अपने स्वास्थ का ध्यान रखिए। इस दौरान सपा प्रमुख ने यह भी बात कही कि कारोबार में नुकसान की वजह से लोग सदमें चले जाते हैं।

By Abhimanyu 
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Lucknow : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने KGMU स्थित पोस्टमार्टम हाउस का दौरा किया, जहां उनके छोटे भाई प्रतीक यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि मैं दो महीने पहले जब उनसे मिला था तो उनसे कहा था कि अपने स्वास्थ का ध्यान रखिए। इस दौरान सपा प्रमुख ने यह भी बात कही कि कारोबार में नुकसान की वजह से लोग सदमें चले जाते हैं।

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अपने छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, “मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। वह अब हमारे बीच नहीं रहे; यह बहुत दुख की बात है। बचपन से ही वह अपनी सेहत और शारीरिक तंदुरुस्ती को लेकर बहुत सचेत रहते थे, और उनका सपना था कि वह जीवन में आगे बढ़ें और कोई सार्थक योगदान दें। ज़ाहिर है, हम कानून के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे—कानूनी प्रावधानों में जो भी निर्देश होंगे, और परिवार के सदस्य जो भी चाहेंगे, हम उसका पालन करेंगे।”

उन्होंने कहा, “मैं उनसे लगभग दो महीने पहले मिला था। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ का ध्यान रखिए। और अपने कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान देने की सलाह दी थी। कभी-कभी कारोबार में होने वाले नुकसान की वजह से लोग गहरे सदमे में चले जाते हैं। वह अब हमारे साथ नहीं हैं। हमारे पास जो भी कानूनी रास्ते उपलब्ध होंगे, हम उन्हें अपनाएंगे।”

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