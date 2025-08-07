  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘हम ट्रंप के पैसों से गुज़ारा नहीं कर रहे, देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि-आधारित आर्थिक व्यवस्था लागू हो…’ कांग्रेस सांसद की सरकार से अपील

Trump's additional 25 per cent tariff on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा से देश में हड़कंप मचा हुआ है। यानी अमेरिका ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। ट्रंप के इस फैसले पर विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि-आधारित आर्थिक व्यवस्था लागू करने की अपील की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने गुरुवार को कहा, “वे (अमेरिका) हम पर भी 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर सकते हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप के पैसों से गुज़ारा नहीं कर रहे हैं। ईरान जैसे देशों ने अपनी आत्मनिर्भरता साबित कर दी है, और हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें राहुल गांधी के सुझाव के अनुसार देश में कृषि-आधारित आर्थिक व्यवस्था लागू करनी होगी।”

इस मामले में जब संसद परिसर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से प्रतिक्रिया ली गयी तो उन्होंने मीडिया से कहा, “हमसे ये सवाल पूछना उचित नहीं है। ये सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए जिनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरें हैं। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, और इसका निश्चित रूप से भारत की आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। खासकर तीन क्षेत्रों: कपड़ा, आईटी और दवा उद्योग पर। मुझे लगता है कि यह हमारी कूटनीति की विफलता है।”

