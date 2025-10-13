‘हम यह केस लड़ेंगे…चुनाव आ रहे हैं, इसलिए यह सब होना ही था,’ तेजस्वी ने कोर्ट के फैसले पर दी प्रतिक्रिया

IRCTC Scam Case: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लालू परिवार बड़ा झटका लगा है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कथित आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट के फैसले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वह केस लड़ेंगे। वे कई दिनों से कह रहे थे कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए यह सब होना ही था।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई ने अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। सुनवाई के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा, “यह सामान्य अदालती प्रक्रिया थी। अदालत ने आज हमें बुलाया था और हम वहां गए। हम केस लड़ेंगे। हम कई दिनों से कह रहे थे कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए यह सब होना ही था। फिर भी, अदालत का सम्मान करते हुए, हम कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है। बिहार की जनता जानती है कि क्या हो रहा है।”

अपने पिता लालू प्रसाद का बचाव करते हुए तेजस्वी ने कहा, ‘ये सब राजनीतिक बदले की भावना है। जिस व्यक्ति ने रेलवे को 90,000 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा दिया, जिसने हर बजट में हमेशा किराया कम किया। वो एक ऐतिहासिक रेल मंत्री के रूप में जाने जाते रहे हैं। हार्वर्ड और आईआईएम के छात्र लालू जी से पढ़ने आते थे। वो मैनेजमेंट गुरु के रूप में जाने जाते रहे हैं। बिहार और देश की जनता सच्चाई जानती है। जब तक ज़िंदा हूं, भाजपा से लड़ता रहूंगा…”