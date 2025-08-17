यूपी में बदला मौसम, फिर से गर्मी और उमस, दो दिनों से नहीं हो रही बरसात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम ने बदला करवट दो दिनों से बारिश न होने से प्रदेश में गर्मी और उमस का दौर फिर शुरू होगया है। बतादें कि कल कृष्ण जन्माष्टमी में पूरे दिन बारिश नहीं हुई जिससे लोग कयास लगाते रहे की कृष्ण के जन्म दिवस में बरसात न होना हो ही नहीं सकता। ये था कि शायद रात में बरसात हो पर बारिश नहीं हुई। वहीं शुक्रवार को भी बरसात न होने से शहर में गर्मी और उमस खूब रही।

यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। ​दो दिन से बारिश न होने से प्रदेश में उमस व गर्मी से लोग परेशान दिखे। वहीं लखनऊ में आज सुबह से आसमान बिल्कुल साफ रहा तेज धूप से लोगों को गर्मी से परेशान देखा गया। बतादें कि उत्तर प्रदेश में बारिश में कमी आने लगी है। प्रदेश में 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त तक खूब झमाझम बरसात हो रही थी, जिससे मौसम ठंडा और सुहावना हो गया। पर दो दिनों से बरसात में कमी रही वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश के कारण लोगों को जलभराव की समस्या का सामना भी करना पड़ा है।

बताते चले कि आज रविवार को मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश के कुछ जगहों में तेज व कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने बताया है कि आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, शामली, अमरोहा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच में हल्की बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इधर यूपी में भारी बारिश के कोई आसार नहीं है। बारिश न होने से यूपी में गर्मी और उमस की समस्या रहेगी।