पाकिस्तान का वो कौन सा हथियार हैं जो आसिम मुनीर लीबिया को टिकाने के जुगाड़ में हैं

पाकिस्तान ने लीबिया सैन्य गुट के लीबियन नेशनल आर्मी (LNA) के साथ 4 अरब डॉलर (लगभग 35 हजार करोड़ रुपये) से ज्यादा की हथियारों की डील कर ली है। ये डील पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी हथियार निर्यात डीलों में से एक है। यह समझौता पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और LNA के डिप्टी कमांडर-इन-चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार की बेनगाजी शहर में हुई मुलाकात के बाद पूरा हुआ।

डील में क्या-क्या शामिल है?

इस डील में मुख्य रूप से ये हथियार और उपकरण शामिल हैं…

JF-17 फाइटर जेट: पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाए ये मल्टी-रोल लड़ाकू विमान। मिली जानकारी के अनुसार कम से कम 16 JF-17 जेट बेचे जाएंगे। सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट: पायलटों की बेसिक ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 12 छोटे विमान। जमीन, समुद्र और हवा से जुड़े दूसरे सैन्य उपकरण, जैसे बख्तरबंद गाड़ियां, गोला-बारूद और नौसेना से जुड़े सामान। LNA ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग का नया दौर शुरू हो रहा है, जिसमें हथियार बिक्री, संयुक्त ट्रेनिंग और सैन्य उत्पादन भी शामिल है

आसिम मुनीर की भूमिका

पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद बेनगाजी जाकर यह डील फाइनल की। उन्होंने LNA के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी हालिया भारत से झड़प ने दुनिया को हमारी क्षमताएं दिखा दीं. मुनीर ने लीबिया को शेरों की धरती कहा और वहां की सेना को मजबूत बनाने की सलाह दी.