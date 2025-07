VIDEO VIRAL : यूपी में आखिर क्या चल रहा है ? योगी सरकार में राज्यमंत्री के पति की आधी बात सुनते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने काट दिया फोन ...

कानपुर। यूपी के कानपुर नगर के बदलापुर में सड़क निर्माण के विवाद में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज हो गया। इससे नाराज योगी सरकार (Yogi Government) में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला (Minister of State for Women and Child Development Pratibha Shukla) अकबरपुर कोतवाली (Akbarpur Police Station) पहुंच धरने पर बैठ गईं। उन्होंने इंस्पेक्टर पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुये तत्काल थाने से हटाने की मांग की।

देर शाम करीब नौ बजे पुलिस कप्तान थाने पहुंचे। इसके बाद लालपुर चौकी प्रभारी को लाइनहाजिर करने व इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच कराने की बात मंत्री को बताई। तब जाकर मंत्री ने धरना समाप्त किया। करीब छह घंटे तक मंत्री धरने पर बैठी रहीं। इस दौरान मंत्री के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Deputy CM Brajesh Pathak) से भी बात की।

पूर्व सांसद ने डिप्टी सीएम से की बात

योगी सरकार (Yogi Government) में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी देर शाम कोतवाली पहुंचकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Deputy CM Brajesh Pathak ) से फोन पर बात की। उन्होंने शिकायती लहजे में डिप्टी सीएम से कहा कि राजनीति छोड़ दें या हम फांसी पर लटक जाएं। आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो। आपको डिप्टी सीएम इसलिए बनाया गया है आप ब्राह्मणों की सुरक्षा करें। न कि ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाएं, उन्हें गालियां दी जाएं और हम सभी लोग उनको वोट करते रहें। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। फोन कटने के बाद उन्होंने समर्थकों से कहा कि लाओ रस्सी यहीं फांसी पर लटक जाएं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूपी सरकार में मंत्री के पति और भाजपा नेता अनिल शुक्ला ने जिस तरह से भाजपा सांसद के खिलाफ टिप्पणी की है, उसने एक बार फिर कानपुर क्षेत्र भाजपा में नेताओं के आपसी टकराव को उजागर कर दिया है।

वहीं, इस मामले में सपा मुखिया ने वारसी का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा है। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा- DCM साहब पहले अपने लोगों पर दें ध्यान। उसके बाद दूसरों को ज्ञान दें । पहले दो DCM में केवल एक डपट खाने वाले ‘डपटी सीएम’ थे । अब दो हो गए हैं ।

DCM साहब पहले अपने लोगों पर दें ध्यान, उसके बाद दें दूसरों को ज्ञान। पहले दो DCM में केवल एक डपट खानेवाले ‘डपटी सीएम’ थे अब दो हो गये हैं। pic.twitter.com/ecqBdde1pD — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 24, 2025

गौरतलब हो कि अकबरपुर नगर पंचायत के बदलापुर में विधायक निधि से एक सड़क का निर्माण हो रहा है। स्थानीय सभासद शमशाद ने गलत स्थान से सड़क बनाने की बात कहते हुए काम बंद करा दिया था। इसकी जानकारी राज्यमंत्री को हुई तो वह मौके पर पहुंचीं और काम शुरू कराया। काफी गहमागहमी के बाद ठेकेदार जहूर की तहरीर पर सभासद के खिलाफ काम में बाधा डालने और रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद नगर पंचायत चेयरमैन दीपाली सिंह और ईओ आशीष कुमार ने मौके पर पहुंचकर काम बंद करा दिया।

हालांकि राज्यमंत्री ने डीएम को फोन कर जानकारी दी तो काम फिर चालू हो गया। इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद गुरुवार को बदलापुर गांव के बाबूराम की तहरीर पर अबरार, मो. युसुफ, असलम, यासिर के अलावा भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष शिवा पाण्डेय के खिलाफ अकबरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसकी जानकारी मिलते ही दोपहर बाद राज्यमंत्री कोतवाली पहुंच गईं और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गईं। उन्होंने फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए इंस्पेक्टर सतीश सिंह और लालपुर चौकी इंचार्ज को तत्काल हटाने की मांग पर अड़ गईं। पुलिस कप्तान दोबारा ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर करने व इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच एएसपी को सौंपने की जानकारी दी। इसके बाद मंत्री समर्थकों के साथ थाने से हटीं।