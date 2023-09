What is the use of Primer in Makeup: मेकअप में प्राइमर का क्या होता है यूज, किस स्किन टाइप के लिए किस तरह के प्राइमर का करें इस्तेमाल

What is the use of Primer in Makeup: मेकअप करना हर महिला को बेहद पसंद होता है। शायद ही कोई महिला हो जिसे मेकअप पसंद न हो।मेकअप करने से कुछ देर बाद यह खराब हो जाता है। यह दिखने बहुत खराब रहता है। बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट मौजूद हैं जिनका यूज करके आप अपने मेकअप और खूबसूरती में चार चांद लगा देते है।

ऐसा ही एक प्रोडक्ट है प्राइमर (Primer)। बदलते वक्त से साथ इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। लेकिन कई लोग आज भी प्राइमर को नहीं जाते कि ये क्या होता है। प्राइमर एक ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट है जो मेकअप और आपके चेहरे पर एक परत बनाता है।

आसान शब्दों में कहा जाए तो मेकअप और फाउंडेशन का एक बेस होता है। मेकअप करने से पहले इसे चेहरे पर लगाया जाता है। इसे लगाने से कई घंटों तक चेहरे पर मेकअप टिका रहता है। ऑयली स्किन के लिए मैट प्राइमर (Primer) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

ड्राई व रुखी त्वचा के लिए हाइड्रेटिंग प्राइमर (Primer) चुनें। ध्यान दें कि प्राइमर के पैक पर ‘सूदिंग’ या ‘हाइड्रेटिंग’ जैसे शब्द लिखे हों। ड्राइ स्किन वाले जेल-बेस्ड प्राइमर का यूज भी कर सकते हैं।

चेहरे पर अगर मुंहासे हो जाते हैं या बहुत संवेदनशील त्वचा है, तो वाटर-बेस्ड प्राइमर का यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर बहुत अधिक मुंहासे है तो त्वचा पर सिलिकॉन-बेस्ड प्राइमर (Primer) लगाने से रोम छिद्र बंद हो सकते हैं, जिससे मुंहासे अधिक होने की आशंका बढ़ सकती है।

अधिकतर चेहरा लाल रहने वाले लोगों को ग्रीन टिंट प्राइमर इस्तेमाल करना चाहिए।

ऐसे प्राइमर को चुनें जो चेहरे को पोषण देने वाली सामग्रियों से बना हो।

बढ़ती उम्र वाले लोगों को एंटीऑक्सीडेंट युक्त प्राइमर का इस्तेमाल करना चाहिए।