  3. KBC 17 : जब माता-पिता को महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गए अमिताभ बच्चन, KBC 17 में सुनाया खूबसूरत किस्सा

बिग बी अमिताभ बच्चन का मोस्ट पॉपुलर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति17’ सुर्खियों में बना हुआ  है। इस शो के दूसरे एपिसोड में नए प्रतियोगी ने हिस्सा लिया है।  जिसमें बाद चीत होते ही अमिताभ को अपने पैरेंट्स की  याद आ गयी। इसके बाद उन्होने एक खूबसूरत किस्सा भी शेयर किया। आइए आनते हैं की महानायक ने क्या शेयर किया है।केबीसी 17 के दूसरे एपिसोड में प्रतियोगी विजय हाॅट सीट पर बैठे जहां उन्होंने से कहा कि वह अपनी मां के साथ में शो में आए हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिग बी अमिताभ बच्चन का मोस्ट पॉपुलर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति17’ सुर्खियों में बना हुआ  है। इस शो के दूसरे एपिसोड में नए प्रतियोगी ने हिस्सा लिया है।  जिसमें बाद चीत होते ही अमिताभ को अपने पैरेंट्स की  याद आ गयी। इसके बाद उन्होने एक खूबसूरत किस्सा भी शेयर किया। आइए आनते हैं की महानायक ने क्या शेयर किया है।

मां के साथ शो में आए थे विजय

केबीसी 17 के दूसरे एपिसोड में प्रतियोगी विजय हाॅट सीट पर बैठे जहां उन्होंने से कहा कि वह अपनी मां के साथ में शो में आए हैं। इसके साथ ही उन्होने बताया की उनके पिता मजदूरी करते हैं। वह शो में मोटी रकम जीतने आए हैं जिससे अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा घर खरीद सकें। जब बिग बी ने विजय से पूछा कि उनके लिए वह पल कौन सा था? जब उनके पेरेंट्स ने गर्व किया था। इस पर प्रतियोगी ने कहा कि वह अपने पेरेंट्स को महंगे रेस्टोरेंट में ले गए थे।

प्रतियोगी की बात सुन बिग बी को याद आया किस्सा

प्रतियोगी विजय के बात पर अमिताभ को अपना वो खूबसूरत पल याद आ गया जब वो अपने माँ और पिता महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गए थे। इसके बात  सुपरस्टार ने कहा, ‘आपके सामने बैठा ये व्यक्ति भी पहली बार किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा चुका है। मोती महल, दिल्ली का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हैं। मैं जिंदगी में पहली बार गया था। कॉलेज खत्म होने के बाद। मैं अपने माता-पिता के साथ गया था। मैं आज भी उस पल को नहीं भूला हूं जैसे आप नहीं भूले हैं।’

रेस्टोरेंट में घबराए हुए थे बिग बी

इसके आगे अमिताभ ने कहा ‘मैं थोड़ी बहुत कमाई करने लगा था इसलिए माता-पिता को वहां ले गया। थोड़ी सी कमाई हो गई थी तो उन्हें ले गया। बड़ा डर लगा था। बड़ा रेस्टोरेंट है, यहां बड़े लोग जाते हैं, हम लोग नहीं जा पाएंगे। अगर जाएंगे तो लोग कैसे हमें देखेंगे, क्या होगा? हमारे कपड़े कैसे होंगे? कौन क्या कहेगा? ये सब मन में चलता है तो हम आपकी हालत को समझ सकते हैं।’

 

 

