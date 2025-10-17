कब और कहां रिलीज होगा ‘दिल्ली क्राइम सीजन 3’? यहां जाने पूरी जानकारी

ओटीटी की क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज ‘दिल्ली क्राइम अपने अगले सीजन के साथ दस्तक देने को तैयार है। बता दें कि इस सीरीज का तीसरा सीजन जल्द ही आने वाला है। मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया है। चलिये जानते हैं कि ये सीरीज कब और कहां देख सकते हैं।

दिल्ली क्राइम सीजन 3’ की कहानी काफी खास होने वाली है। इस बार शेफाली शाह के साथ सीरीज में हुमा कुरैशी अपना जलवा दिखाने वाली हैं। सीरीज की जाबाज डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी (शेफाली शाह), को मैडम सर कहा जाता है, जो अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए अपराध का पीछा करती है. इस बार की कहानी मानव तस्करी पर आधारित है। इसकी कहानी शुरू होती है एक लावारिस बच्चे के मिलने से, जिसके बाद पूरा मिशन शुरू होता है. एक तरफ शेफाली शाह इस काळा धंधे को पर्दाफाश करने में लगी होती हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी दीदी (हुमा कुरैशी) खड़ी होती हैं, जो छोटी बच्चियों का भविष्य बेचकर अपना धंधा चलाती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वर्तिका क्राइम सीन का पर्दाफाश कर पाएँगी ।

कब और कहां रिलीज होगी ‘दिल्ली क्राइम सीजन 3′

हाल ही में मेकर्स ने ‘दिल्ली क्राइम सीजन 3’ के रिलीज डेट को लेकर खुलासा किया है। सीरीज का टीजर शेयर करते हुए उन्होंने यह आधिकारिक घोषणा की है. सोशलक मीडिया पर मेकर्स ने लिखा, ‘कानून की टक्कर एक बार फिर मैडम सर से होगी. न्याय की उसी निर्भीक तलाश में, यह टीम लौट आई है. एमी अवॉर्ड विजेता फ्रेंचाइजी दिल्ली क्राइम अब अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है, जो 13 नवंबर को केवल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.’ यानी की इस 13 नवंबर से आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज का लुफ्त उठा सकते हैं।