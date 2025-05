नई दिल्ली। गुजरात के प्रमुख अखबार ‘गुजरात समाचार’ के मालिक बाहुबली शाह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि, जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अख़बारों पर ताले लगाए जाते हैं, तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि, गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अख़बार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की एक और साज़िश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अख़बारों पर ताले लगाए जाते हैं, तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है।

उन्होंने आगे लिखा, बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है, जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश न डंडे से चलेगा, न डर से – भारत चलेगा सच और संविधान से।

इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, मोदी जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था — “Criticism is the soul of Democracy” गुजरात समाचार एक 93 वर्ष पुरानी संस्था है, जिसके वरिष्ठ संस्थापक, बाहुबली भाई शाह जी को ED से गिरफ़्तार करवाकर मोदी जी ने सिद्ध किया है—Arresting critics is the first sign of a scared dictator! जिसने भी इस सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाई, और जिसने भाजपा से समझौता नहीं किया, उसको जेल जाना पड़ेगा। सरकार द्वारा स्वतंत्र मीडिया पर दबाव बनाकर, अपने हक़ में इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए घातक है।