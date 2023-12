तीसरे वनडे में बजा 'राम सिया राम...' सॉन्ग, तो केएल राहुल ने केशव महाराज से कही दिल छूने वाली बात, वीडियो वायरल

India vs South Africa, 3rd ODI: पार्ल के बोलैंड पार्क में गुरुवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच खेला गया। इस मैच में भारत ने 78 रनों से बड़ी जीत हासिल की और सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया। इस मैच के दौरान कई मौके यादगार रहे। हालांकि, जब साउथ अफ्रीका के केशव महाराज (Keshav Maharaj) बल्लेबाजी करने के लिए आए तो केएल राहुल (KL Rahul) और उनके बीच हुई बातचीत कैमरा में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, तीसरे वनडे में जब साउथ अफ्रीका के केशव महाराज (Keshav Maharaj) बल्लेबाजी करने के लिए क्रिज पर आए तो स्टेडियम में राम सिया राम सॉन्ग बजने लगा। ऐसे में विकेटकीपिंग कर रहे भारतीय कप्तान केएल राहुल(KL Rahul) ने केशव महाराज से कहा कि ‘केशव भाई, आप जब भी आते हो यह यही गाना चलाते हैं।’ राहुल की यह बात सुनकर केशव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दोनों के बीच हुई बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

KL Rahul- “Keshav bhai, every time you come, they play this song (Ram Siya Ram)#KeshavMaharaj #INDvsSA #KLRahul pic.twitter.com/sOZZ7kcgFc

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) December 22, 2023