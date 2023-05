Which Facewash Should Be Used on Which Skin?: चेहरे पर फेसवॉश को यूज करने से पहले जान लें ये बातें

Which facewash should be used on which skin: कई लोगों को अपनी स्किन टाइप का पता नहीं होता है। ऐसे में कोई भी फेसवॉश नुकसान दायक हो सकता है। क्या आप कोई भी फेसवॉश (facewash) खरीद कर यूज कर लेती है और इसके बाद जब चेहरे पर सूट नहीं करता तो वह कचरे के डिब्बे में जाता है।

इस तरह से पैसो कतो वेस्ट होते ही है बल्कि चेहरे को भी काफी नुकसान पहुंचता है।आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे है जिससे फेसवॉश (facewash) खरीदते समय काफी हद तक आपको मदद मिलेगी। कुछ लोगों की स्किन बहुत संवेदनशील होती है। ऐसे में किसी भी तरह का फेसवॉश आपके चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है।यदि आप कोई फेसवॉश लेने जा रही हैं तो इन बातों का ध्यान रखें । हो सकता हैं आपको आपकी इस समस्या का हल मिल जाए।

आपको कौन सा facewash लेना चाहिए..

फेसवॉश (facewash) का काम होता है आपकी स्किन से हर प्रकार की गंदगी व मेकअप को निकालना व आपकी स्किन को पूरी तरह से ड्राई होने से बचाना। परन्तु समस्या यह होती है कि आपको कौन सा फेसवॉश लेना चाहिए

आपको नहीं मालूम होता। एप्पल साइडर विनेगर न केवल पीने के रूप में बल्कि आज कल सौंदर्य प्रसाधनों की भी पहचान बन गया है। असल में विनेगर स्किन की गंदगी को निकालकर उसका पीएच बैलेंस बनाए रखने में सक्षम है।

टीट्री फेसवॉश (facewash) को यूज करें..

यह मुँहासे और ब्लैकहेड्स को कंट्रोल करने के साथ पोर्स को भी साफ करने में सहायक है।अगर आप भी मुंहासों की समस्या से परेशान हैं और किसी प्रकार का प्रयास काम नहीं आ रहा तो आप टीट्री फेसवॉश को यूज करें।

चेहरे की रेडनेस व सूजन से राहत दिलाता है

यह आपको पिंपल्स व एक्ने से मुक्ति दिलाने में सहायक है। इस प्रकार के फेस वॉश में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जिससे आपको चेहरे की रेडनेस व सूजन से राहत दिलाता है।

इसके अलावा गमियों में एलोवेरा युक्त फेशवॉश स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होता है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन में मुहांसे और दाने आदि की समस्याएं होती है तो आप नीम वाला फेशवॉश (facewash) जरुर इस्तेमाल करें।