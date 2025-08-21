  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. राजीव गांधी फार्मेसी कॉलेज में श्वेत कोट समारोह आयोजित

राजीव गांधी फार्मेसी कॉलेज में श्वेत कोट समारोह आयोजित

राजीव गांधी फार्मेसी कॉलेज में श्वेत कोट समारोह आयोजित

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा कस्बे में स्थित राजीव गांधी फार्मेसी कॉलेज में बुधवार को श्वेत कोट समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बी.फार्मा एवं डी.फार्मा प्रथम वर्ष के विद्यार्थी सम्मिलित हुए।

पढ़ें :- 130वां संविधान संशोधन बिल लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला, सत्ताधारी पार्टियां अपने-अपने लाभ, स्वार्थ व द्वेष में ज्यादातर करेंगी दुरुपयोग: मायावती

कार्यक्रम में फार्मेसी विद्यार्थियों को सफेद कोट के महत्व से अवगत कराया गया। वक्ताओं ने बताया कि फार्मेसी की शिक्षा के दौरान पेशेवर आचरण, रोगी देखभाल और समाज सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. शोभाराम साहू ने कहा कि सफेद कोट केवल एक परिधान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, सेवा और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि फार्मेसी व्यवसाय श्रेष्ठतम मानवीय सेवा का मार्ग है और छात्रों को इसे गर्व से अपनाना चाहिए।

समारोह में विद्यार्थियों ने श्वेत कोट की शपथ ली और रोगी सेवा, समाज तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा प्रकट की।

कार्यक्रम का संचालन साधिका सिंह ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से छाया राठौर साहू, हरेंद्र प्रसाद, शनि श्रीवास्तव, अमित त्रिपाठी, आरजू खान, मोहम्मद हुसैन, तरन्नुम परवीन, हरिओम जायसवाल, रामचंद्र, शबे नूर, साधिक सिंह, निशा गुप्ता सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।

पढ़ें :- बीजेपी ने एक पूर्व सांसद व दो पूर्व जिलाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा जवाब

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

130वां संविधान संशोधन बिल लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला, सत्ताधारी पार्टियां अपने-अपने लाभ, स्वार्थ व द्वेष में ज्यादातर करेंगी दुरुपयोग: मायावती

130वां संविधान संशोधन बिल लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला, सत्ताधारी पार्टियां अपने-अपने...

बीजेपी ने एक पूर्व सांसद व दो पूर्व जिलाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा जवाब

बीजेपी ने एक पूर्व सांसद व दो पूर्व जिलाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव...

अब PDA समाज ने ठान लिया है कि वो भाजपा को हमेशा के लिए ही हटा देगा : अखिलेश यादव

अब PDA समाज ने ठान लिया है कि वो भाजपा को हमेशा...

यूरिया घोटाले पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई जिला कृषि अधिकारी हुए निलंबित

यूरिया घोटाले पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई जिला कृषि अधिकारी...

राजीव गांधी फार्मेसी कॉलेज में श्वेत कोट समारोह आयोजित

राजीव गांधी फार्मेसी कॉलेज में श्वेत कोट समारोह आयोजित

UP News : BJP विधायक के उत्पीड़न से तंग रिटायर्ड फौजी ने सीएम के जनता दरबार खाया जहरीला पदार्थ, मचा हड़कंप

UP News : BJP विधायक के उत्पीड़न से तंग रिटायर्ड फौजी ने...