राजीव गांधी फार्मेसी कॉलेज में श्वेत कोट समारोह आयोजित

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा कस्बे में स्थित राजीव गांधी फार्मेसी कॉलेज में बुधवार को श्वेत कोट समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बी.फार्मा एवं डी.फार्मा प्रथम वर्ष के विद्यार्थी सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम में फार्मेसी विद्यार्थियों को सफेद कोट के महत्व से अवगत कराया गया। वक्ताओं ने बताया कि फार्मेसी की शिक्षा के दौरान पेशेवर आचरण, रोगी देखभाल और समाज सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. शोभाराम साहू ने कहा कि सफेद कोट केवल एक परिधान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, सेवा और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि फार्मेसी व्यवसाय श्रेष्ठतम मानवीय सेवा का मार्ग है और छात्रों को इसे गर्व से अपनाना चाहिए।

समारोह में विद्यार्थियों ने श्वेत कोट की शपथ ली और रोगी सेवा, समाज तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा प्रकट की।

कार्यक्रम का संचालन साधिका सिंह ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से छाया राठौर साहू, हरेंद्र प्रसाद, शनि श्रीवास्तव, अमित त्रिपाठी, आरजू खान, मोहम्मद हुसैन, तरन्नुम परवीन, हरिओम जायसवाल, रामचंद्र, शबे नूर, साधिक सिंह, निशा गुप्ता सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।