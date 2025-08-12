2 लाख फॉलोवर्स वाली कौन थी सोशल मीडिया इन्फ़्लुएन्सर Asfiya Khan? हादसे में गई जान

मुंबई से बड़ी दुखद खबर सामने आई है। यहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर असफिया खान की दर्दनाक मौत हो गई है। यह भयानक सड़क हादसा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे वे पर पनवेल के पास हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में पहले असफिया गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें पनवेल के एमजीएम अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में 4 लोग भी घायल हैं।
असफिया खान की मौत
इस घटना के मौके पर पनवेल तालुका पुलिस पहुंची। पुलिस की टीम ने सबसे पहले असफिया खान समेत सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जहां असफिया खान को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं बाकी के 4 लोगों का इलाज चल रहा है।
चकनाचूर हो गई कार
पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि टोयोटा अर्बन क्रूजर (UP 32 MU 2287) को ड्राइवर नूर आलम खान चला रहे थे। एक्सप्रेसवे वे पर ड्राइवर लापरवाही के साथ तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। इस दौरान गाड़ी का बैलेंस खो गया और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के दौरान गाड़ी ने सड़क पर 3 से 4 बार पलटी खाई। इसके बाद चकनाचूर हो गई।
कौन थीं असफिया खान?
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर असफिया खान उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली थीं। इंस्टाग्राम पर रील के जरिए अपनी जिंदगी से जुड़ी जरूरी बातें लोगों के साथ शेयर करती थीं।