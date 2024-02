Why conditioner is used after shampoo: बाल धुलने के बाद कंडीशनर करना क्यों होता है जरुरी

Why conditioner is used after shampoo: अधिकतर महिलाओं को समस्या रहती है कि उनके बाल धुलने के बाद चिड़िया के घोसले की तरह हो जाते हैं। सॉफ्ट और शाइनी सुलझे हुए बालों के लिए महिलाएं क्या नहीं करती हैं। तरह तरह के हेयर प्रोडक्टों को इस्तेमाल करती हैं।

शैंपू और कंडीशनर (conditioner) भी महंगे से महंगे इस्तेमाल करती हैं। कुछ महिलाओं का यह सवाल रहता है कि क्या बाल में शैंपू करने के बाद हेयर कंडीशनर करना जरुरी होता है या नहीं। तो जान लीजिए बालों को हाइड्रेट रखने के लिए शैंपू करने के बाद कंडीशनर (conditioner) करना बेहद जरुरी होता है। शैंपू बालों और स्कैल्प से गंदगी, धूल और डस्ट को साफ करता है और कंडीशनर बालों में नमी पहुंचाने में मदद करता है। जिससे बाल मुलायम और सुलझे हुए रहते हैं।

दरअसल शैंपू करने से बाल साफ तो हो जाते हैं, लेकिन बालों से नेचुरल ऑयल को खत्म कर देता है। जिससे बाल रुखे, बेजान और उलझे हुए दिखने लगते हैं। इसलिए शैंपू करने के बाद बालों को कंडीशनर करने की जरुरत पड़ती है।

कंडीशनर (conditioner) के इस्तेमाल से बाल लंबे समय तक हाइड्रेट रहते हैं। साथ ही बालों में स्टाइलिंग भी ईजी हो जाती है। कंडीशनर हमेशा बालों के हिसाब से चुनें। अगर आपके बाल रुखे और बेजान हैं तो कंडीशनर जरुर लगाएं।

जिन लोगो के बाल ऑयली होते हैं उन्हें वीक में एक या दो बार कंडीशनर (conditioner) लगाना काफी होता है। ध्यान रहें कंडीशनर को बालों के सिरे पर लगाएं। जड़ों में लगाने से बचें। दो से तीन मिनट तक लगाकर रखें और फिर अच्छी तरह से धो लें। इससे बाल मुलायम और चमकदार होते है।