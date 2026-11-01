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राजा बलि का महल छोड़ इंद्र के पास क्यों चली गई थीं मां लक्ष्मी? महाभारत में छिपा है बड़ा रहस्य

मां लक्ष्मी को हिंदू धर्मग्रंथों में धन, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। पुराणों और महाभारत में उनके स्वरूप और महत्व से जुड़ी कई रोचक कथाएं मिलती हैं। ऐसी ही एक कथा महाभारत के शांति पर्व में आती है। इसमें बताया गया है कि एक समय मां लक्ष्मी राजा बलि के महल में निवास करती थीं। बाद में वहां से निकलकर देवराज इंद्र के पास चली गईं।

By Sushil Sah 
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धार्मिक कथा। मां लक्ष्मी को हिंदू धर्मग्रंथों में धन, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। पुराणों और महाभारत में उनके स्वरूप और महत्व से जुड़ी कई रोचक कथाएं मिलती हैं। ऐसी ही एक कथा महाभारत के शांति पर्व में आती है। इसमें बताया गया है कि एक समय मां लक्ष्मी राजा बलि के महल में निवास करती थीं। बाद में वहां से निकलकर देवराज इंद्र के पास चली गईं।

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कथा के अनुसार, जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चल रहा था, तब राजा बलि अपने पराक्रम, शक्ति और दानशीलता के कारण अत्यंत प्रभावशाली बन चुके थे। उनके राज्य में सुख-समृद्धि थी और मां लक्ष्मी का वास माना जाता था। हालांकि, समय के साथ परिस्थितियां बदलीं और लक्ष्मी ने राजा बलि का साथ छोड़ने का निर्णय लिया।

मां लक्ष्मी के स्वरूप को लेकर शांति पर्व में एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। इस कथा में लक्ष्मी बताती हैं कि वे किसी एक व्यक्ति या स्थान से हमेशा के लिए बंधी नहीं रहतीं। जहां धर्म, सत्य, सदाचार, संयम, पराक्रम और उचित आचरण का पालन होता है, वे वहां निवास करती हैं।

इसके बाद मां लक्ष्मी देवराज इंद्र के पास चली जाती हैं। इस प्रसंग को केवल एक पौराणिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि समृद्धि के स्वभाव को समझाने वाली कथा के तौर पर भी देखा जाता है। इससे यही संदेश मिलता है कि धन और वैभव तभी टिकाऊ होते हैं जब उनके साथ धर्म और सदाचार जुड़े हों।

यही वजह है कि महाभारत का यह प्रसंग आज भी लोगों को यह सीख देता है कि समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे आचरण और धर्म का पालन करने से स्थायी बनती है।

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