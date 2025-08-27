आपने बिहार में 65 लाख वोट क्यों काटे? यह संविधान पर हमला है...राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल

मुजफ्फरपुर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ जारी है। बुधवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 2019 के चुनाव के बाद, नरेंद्र मोदी ने रिजल्ट आने से पहले ही कहा- हमारी 300 सीटें आएंगी। देश के सारे ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे, लेकिन आखिर में 300 सीट आईं। ये सीटें इसलिए आईं, क्योंकि ‘वोट चोरी’ हुई।

उन्होंने आगे कहा, गुजरात कोई आर्थिक मॉडल नहीं है, ये ‘वोट चोरी का मॉडल’ है। BJP इस मॉडल को 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आई। BJP ने पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव चोरी किया। हम बोलते नहीं थे, क्योंकि सबूत नहीं था- मगर अब सबूत हमारे पास है। वोट चोरी सिर्फ कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर नहीं हुई। हिंदुस्तान की 70-80 सीटों पर वोट चोरी की गई। हमने काम शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अलग-अलग चुनाव चोरी किए गए। जैसे हमने महादेवापुरा के सबूत देश के सामने रखे, वैसे ही हम बाकी जगहों के सबूत भी सबके सामने रखेंगे।

राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं- आपने बिहार में 65 लाख वोट क्यों काटे? यह संविधान पर हमला है। क्योंकि संविधान में हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार है। बिहार में हजारों लोगों ने हमसे कहा-हमने कई बार वोट डाला है, लेकिन इस बार हमारा नाम काट दिया गया। यहां तक कि चुनाव आयोग ने कई जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में ‘मार’ दिया।

चुनाव आयोग अमीरों का वोट नहीं काट रहा, बल्कि दलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों, अल्पसंख्यकों के वोट काट रहा है। क्योंकि BJP नहीं चाहती कि, आपकी आवाज सुनाई दे, आपके बच्चों को उनका हक मिले, आप अपनी जमीन की रक्षा कर पाएं और आप पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाएं। साथ ही कहा, मैं गारंटी से कह रहा हूं- नरेंद्र मोदी ‘वोट चोरी’ कर चुनाव जीतते हैं। इस वोट चोरी में मोदी, अमित शाह की मदद चुनाव आयोग करता है।