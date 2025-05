लीज़ पर लिए हुए चीनी एयरक्राफ्ट को रहीम यार खान एयरबेस पर क्या उतार पाएंगे...ओवैसी ने शाहबाज़ शरीफ़ और असीम मुनीर पर कसा तंज

नई दिल्ली। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से पाकिस्तान और उसके संरक्षण में पल रहे आतंकियों को भारतीय सेना ने सबक सिखाया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रोपेगैंडा को बेनकाब कर दिया है। इन सबके बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के पीएम और वहां के सेना प्रमुख पर करार तंज कसा है।

ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ और आर्मी चीफ असीम मुनीर पर किया कटाक्ष किया है। उन्होंने पूछा कि, अब शाहबाज़ शरीफ़ और असीम मुनीर ये बताएं कि क्या वे अपने लीज़ पर लिए हुए चीनी एयरक्राफ्ट को रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे? दरअसल, ओवैसी ने पाकिस्तान के झूठे दावे का मजाक उड़ाया।

Will S Sharief & A Munir be able to land their Leased Chinese Aircraft at

Rahim Yar khan Airbase ?

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 13, 2025