आज बिहार इलेक्शन की तारीखों का होगा ऐलान? चुनाव आयोग इतने बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Election Commission press conference in Patna: राजधानी पटना के होटल ताज में चल रही भारतीय चुनाव आयोग की बैठक के बीच आगामी बिहार इलेक्शन की तारीखों के ऐलान को लेकर अटकलें तेज हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की 16 सदस्यीय टीम रविवार को भी कई दौर की अहम बैठकों में शामिल होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।
पटना में रविवार दोपहर को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई तरह चर्चा हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त खुद बिहार दौरे पर हैं तो ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग आज बिहार इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करने वाला है? इस सवाल का जवाब है कि इलेक्शन की तारीखों अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा कुछ और है। इसमें चुनाव आयोग की ओर से अब तक की तैयारियों और आगे की रणनीति को लेकर जानकारी दी जाएगी।
बताया जा रहा है कि रविवार सुबह 9:30 से 11 बजे तक चुनाव आयोग की टीम इन्फोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। फिर 11:30 से 12 बजे तक टीम मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), SPNO और CAPF के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करने वाली है। इसके बाद दोपहर 12 से 1 बजे तक टीम राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ राज्य की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी।
दो दिवसीय बैठकें खत्म होने के बाद, दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस बाद शाम 4:10 बजे की एयर इंडिया फ्लाइट से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त वापस दिल्ली लौट जाएंगे।