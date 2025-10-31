  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Winter Amla Pickle : ठंड में खाएं आंवले का स्वादिष्ट अचार, इंफेक्शन बचाए और रखे हेल्दी

Winter Amla Pickle : ठंड में खाएं आंवले का स्वादिष्ट अचार, इंफेक्शन बचाए और रखे हेल्दी

सर्दियों में विटामिन सी से भरपूर आंवला सर्दी-जुकाम और वायरल इंफेक्शन जैसी समस्याओं से बचाता है। लोग इसका सेवन अलग अलग तरह से करते हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Winter Amla Pickle : ठंड में खाएं आंवले का स्वादिष्ट अचार, इंफेक्शन बचाए और रखे हेल्दी

Winter Amla Pickle : ठंड में खाएं आंवले का स्वादिष्ट अचार, इंफेक्शन...

Coock Tip : मीठे के शौकीन हैं, तो ट्राई करें कोकोनट रबड़ी, यहां जाने बनाने की Tips

Coock Tip : मीठे के शौकीन हैं, तो ट्राई करें कोकोनट रबड़ी,...

coock Hacks : इस क्रंची पालक-सरसों साग पकौड़े के साथ दोगुना हो जाएगा मौसम का मजा

coock Hacks : इस क्रंची पालक-सरसों साग पकौड़े के साथ दोगुना हो...

National Oatmeal Day :  आज है राष्ट्रीय ओटमील दिवस, इस पौष्टिक अनाज को भोजन में विभिन्न तरीकों से करें शामिल

National Oatmeal Day :  आज है राष्ट्रीय ओटमील दिवस, इस पौष्टिक अनाज...

Coock Tips : ब्रेकफास्ट में खाना है कुछ हेल्दी, बेस्ट ऑप्शन है उपमा

Coock Tips : ब्रेकफास्ट में खाना है कुछ हेल्दी, बेस्ट ऑप्शन है...

Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया खतरे की घंटी

Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया...