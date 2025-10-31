Winter Amla Pickle : ठंड में खाएं आंवले का स्वादिष्ट अचार, इंफेक्शन बचाए और रखे हेल्दी

सर्दियों में विटामिन सी से भरपूर आंवला सर्दी-जुकाम और वायरल इंफेक्शन जैसी समस्याओं से बचाता है। लोग इसका सेवन अलग अलग तरह से करते हैं।आंवला अचार एक पारंपरिक भारतीय मसाला है जो सर्दियों में उपलब्ध ताज़ा, मौसमी आंवले से बनाया जाता है। आंवले का अचार खाने का स्वाद तो बढ़ाता है ही, साथ ही स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाता है। आंवला अचार के कई फायदे हैं, जिनमें प्रतिरक्षा (immunity) को बढ़ाना, पाचन में सुधार करना, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करना शामिल है।

रेसिपी

आंवला तैयार करें

सबसे पहले आंवला अच्छे से धोकर, सुखा लें। फिर आंवला को चार हिस्सों में काट लें। बीज निकालना न भूलें।

आंवला को मसालों और तेल के मिश्रण में संरक्षित किया जाता है। और फिर उन्हें सरसों, मेथी के दाने, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक जैसे मसालों के मिश्रण के साथ मिलाना, फिर गरम तेल डालकर भंडारण करना शामिल है। इससे यह पौष्टिक फल साल भर उपयोग के लिए सुरक्षित रहता है।

अचार को स्टोर करें

अचार को एक कांच के जार में भरकर उसमें सरसों का तेल डालें। जार को अच्छे से बंद करके, इसे धूप में रखें ताकि अचार अच्छे से पक जाए। हर दिन जार को हिलाते रहें, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं।