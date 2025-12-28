फर्जी पासपोर्ट–आधार के सहारे हांगकांग जाने की तैयारी, महिला सीमा पर दबोची गई

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत–नेपाल सीमा पर तैनात सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पर पुलिस और आव्रजन विभाग की संयुक्त टीम ने एक नेपाली महिला को कूटरचित भारतीय दस्तावेज़ों के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 27 दिसंबर 2025 को सुरक्षा जांच के दौरान की गई।

गिरफ्तार महिला की पहचान शर्मीला लामा, पुत्री कवांग दोर्जे लामा, निवासी नया गाँव देउपुर, जिला कावेरेपालन चौक (नेपाल) के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास से सोनीय श्रेस्ठा नाम से जारी भारतीय पासपोर्ट संख्या T6925385 तथा आधार कार्ड संख्या 8624-5791-6790 बरामद किए गए। इसके साथ ही नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति भी मिली है।

पुलिस के मुताबिक नेपाल सरकार ने नेपाली महिलाओं के हांगकांग में घरेलू कार्य के लिए जाने पर प्रतिबंध लगाया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि अभियुक्ता ने हांगकांग जाने की तैयारी हेतु अपने संपर्कों के माध्यम से नाम परिवर्तित कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उनका अवैध इस्तेमाल किया।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेन्द्र मीणा (IPS) के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत संपन्न हुई। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नौतनवा अंकुर गौतम के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा गठित विशेष टीम ने इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ मिलकर महिला को हिरासत में लिया।

पूछताछ और दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद अभियुक्ता को थाना सोनौली लाया गया। उसके विरुद्ध मु.अ.सं. 125/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2), 336(3), 338 व 340(2) में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। अभियुक्ता को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु सदर न्यायालय, महराजगंज भेज दिया गया।

संयुक्त टीम में शामिल अधिकारी

निश्चयित अधिकारी दिलीप कुमार

महिला आरक्षी प्रेमशीला चौहान

महिला आरक्षी सरोज सिंह

आव्रजन अधिकारी कृष्णा नन्द सिंह

आव्रजन अधिकारी उमेश कुमार