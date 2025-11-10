  1. हिन्दी समाचार
  दिल्ली-NCR में Work from Home और स्कूल होंगे बंद! जानें ग्रैप 3 लागू हुआ तो क्या-क्या पाबंदियां लगेंगी

दिल्ली में भले ही सर्दी आ रही लेकिन लेकिन वायु प्रदूषण के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।  सोमवार को भी सुबह एक्यूआई आनंद विहार, चांदनी चौक से लेकर ज्यादातर इलाकों में 400 के आसपास रहा।  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएक्यूएम ने ग्रैप 3 जैसी पाबंदियां लगाने का अभी फैसला नहीं किया है, लेकिन हालात और बिगड़े तो ऐसा किया जा सकता है।  नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों की हालत में कुछ सुधार है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री  रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ऑफिस जाने वालों से कारपूलिंग इस्तेमाल करने की अपील की है।  

By Aakansha Upadhyay 
दिल्ली में भले ही सर्दी आ रही लेकिन लेकिन वायु प्रदूषण के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।  सोमवार को भी सुबह एक्यूआई आनंद विहार, चांदनी चौक से लेकर ज्यादातर इलाकों में 400 के आसपास रहा।  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएक्यूएम ने ग्रैप 3 जैसी पाबंदियां लगाने का अभी फैसला नहीं किया है, लेकिन हालात और बिगड़े तो ऐसा किया जा सकता है।  नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों की हालत में कुछ सुधार है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री  रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ऑफिस जाने वालों से कारपूलिंग इस्तेमाल करने की अपील की है।  उन्होने निजी कंपनियो को घर से काम करने की सलाह दी हैं। आइए जानते हैं कि GRAP 3 में कौन सी पाबंदियां लागू की जाती हैं…

पढ़ें :- 'वायनाड-बछवाड़ा से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई चौंकाने वाला...' प्रियंका ने राजधानी की जहरीली हवा पर जताई चिंता

दिल्ली में वायु प्रदूषण का हाल

बवाना -412
जहांगीर पुरी- 394
बुराड़ी क्रॉसिंग-389
नेहरू नगर-386
चांदनी चौक-365
आनंद विहार-379
अशोक विहार-373

इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन

बता दें कि रविवार को इंडिया गेट पर सैकड़ों लोग जुटे थे और उन्होंने राजधानी में गंभीर होते वायु प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग की थी। साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार से आपात उपाय करने की मांग भी की थी।  उनका कहना था कि गंभीर होता वायु प्रदूषण उनकी जिंदगी पर असर डाल रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किलें हो रही हैं।

ग्रैप 3 के तहत लगती हैं ये पाबंदियां

पढ़ें :- Video- 'जिस CM को AQI बोलना नहीं आता, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं...' सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता पर कसा तंज

गैर जरूरी निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण, पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी

सीमेंट, बालू जैसे सामानों की आवाजाही पर रोक लग जाएगी

अंतरराज्यीय डीजल बसों पर भी रोक लगा दी जाती है

कक्षा 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत

–  स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लग जाती है

पढ़ें :- Delhi Air Pollution: दिवाली के बाद दिल्लीवालों की सांसों पर प्रदूषण का पहरा, कई जगहों पर AQI 400 के पार

आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर लग जाता है रोक

कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह

ऑनलाइन क्लासेज की मांग उठी

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए कई प्राइवेट स्कूलों ने आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी है. प्रार्थना सभा और अन्य तरह के आयोजन फिलहाल नहीं हो रहे हैं।  कई बड़े स्कूलों ने तो एयर प्यूरीफायर की भी व्यवस्था की है।  सभी सरकारी और निजी संस्थानों से पॉल्यूशन को देखते हुए विंटर एक्शन प्लान की गाइडलाइन को भी फॉलो करने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर तमाम पैरेंट्स और आरडब्लूए एसोसिएशनों ने ऑनलाइन क्लासेज की मांग की है।

 

