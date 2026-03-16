दिल्लीवालों के लिए बारिश बनी वरदान, हवा की गुणवत्ता सुधरकर हुई 97

Major Improvement in Delhi’s AQI : दिल्ली में रविवार को हुई बारिश ने लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। राजधानी में बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता सुधरकर 97 हो गयी है और हवा की गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘संतोषजनक’ श्रेणी में आ गया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री ज़्यादा है।

स्टेशन-वार डेटा के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री ज़्यादा है; लोधी रोड पर 16.8 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2.8 डिग्री ज़्यादा है; रिज पर 15.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है; और आयानगर में 16.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.7 डिग्री ज़्यादा है।

रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में हुई कुल बारिश में सफदरजंग में 0.4 mm, लोधी रोड पर 0.5 mm और आयानगर में 0.8 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि पालम और रिज में बहुत हल्की (नाममात्र की) बारिश हुई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के वर्गीकरण के अनुसार, 0 से 50 के बीच का AQI ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ माना जाता है।