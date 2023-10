यूपी के पहले खेल विश्वविद्यालय का काम शुरू, दो पॉकेट में होगा निर्माण, 700 करोड़ आएगी लागत

यूपी (UP) के पहले खेल विश्वविद्यालय (Sports University) के निर्माण के इंतजार की घड़ियां आखिरकार खत्म हो गई हैं। झारखंड की कंपनी दीपांशु प्रमोटर एंड बिल्डर प्रालि (Deepanshu Promoter and Builder Pvt. Ltd.) ने सरधना के सलावा पहुंचकर नाप-जोख किया। इसके बाद मौके पर खड़ी झाड़ियों को जेसीबी से हटाने का काम शुरू किया गया।