भैरहवा भंसार कार्यालय में मैन्युअल प्रक्रिया से शुरू हुआ काम,नेपाल से भारत भेजा गया सीमेंट लदा ट्रक, भारत से नेपाल जाने वाली ट्रकें अब भी रोक पर

By विजय चौरसिया 
Updated Date

नेपाल से भारत भेजा गया सीमेंट लदा ट्रक, भारत से नेपाल जाने वाली ट्रकें अब भी रोक पर

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नेपाल में लगातार चौथे दिन लागू कर्फ्यू के बीच गुरुवार से भैरहवा भंसार कार्यालय में व्यापारिक गतिविधियाँ आंशिक रूप से बहाल कर दी गईं। कई दिनों से रुके ट्रकों की क्लियरेंस प्रक्रिया मैन्युअल तौर पर शुरू की गई है।

गुरुवार दोपहर भैरहवा कस्टम कार्यालय में कागजी लिखा-पढ़ी पूरी करने के बाद सीमेंट से लदे ट्रकों को भारत भेजा गया। ये ट्रक कई दिनों से सीमा पर खड़े थे और व्यापारी माल निकालने को लेकर चिंतित थे।

हालाँकि, भारत से नेपाल की ओर जाने वाली ट्रकों की आवाजाही फिलहाल पूरी तरह से रोक दी गई है। इससे नेपाल के व्यापारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, भारतीय व्यापारी इस आंशिक बहाली को राहत मान रहे हैं।

नेपाल में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू लागू है। आम नागरिकों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई है। प्रशासन की अपील है कि लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें।

इस बीच, नेपाल में फंसे भारतीय पर्यटकों को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखी जा रही है।

सीमा की स्थिति को देखते हुए भारत और नेपाल की प्रशासनिक एजेंसियां लगातार संपर्क में हैं और हालात पर संयुक्त रूप से निगरानी बनाए हुए हैं।

