World Cup 2023 : सौरव गांगुली ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला

नई दिल्ली। टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कप्तान व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने वर्ल्ड कप 2023 (World Cup 2023) के सेमीफाइनल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान (India and Pakistan) सेमीफाइनल में आमने-सामने हो सकते हैं। हालांकि चौथी टीम की रेस में पाकिस्तान (Pakistan)के अलावा न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान (New Zealand and Afghanistan) भी हैं।

गांगुली ने कहा कि पाकिस्तान भी अब सेमीफाइनल की रेस में है। ऐसे में यदि पाकिस्तान और भारत के बीच सेमीफाइनल मैच हो तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। सौरव गांगुली ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मैच हो और फैन्स को एक और महामुकाबला देखने को मिले, क्योंकि उससे बड़ा सेमीफाइनल तो हो ही नहीं सकता है। बता दें कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल की रेस में खुद को बनाए रखा है। अब पाकिस्तान की टीम अपना अगला मैच 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाली है।

अब ऐसे में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम रेस में बनी हुई है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो फिर अफगानिस्तान के लिए आगे का सफऱ लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी ओर न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच श्रीलंका से जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में एंट्री के लिए इंग्लैंड के खिलाफ बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी।

11 नवंबर को पाकिस्तान का सामना इंग्लैंड से होगा, उससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला 9 नवंबर को होना है। उस मैच में अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर कीवी टीम सेमीफाइनल की रेस में आगे निकल जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान को उम्मीद करनी होगी कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, जिसके बाद फिर 11 नवंबर को पाकिस्तान पूरे दम के साथ खेले और इंग्लैंड को हराने में सफल रहे. यदि श्रीलंकाई टीम न्यूजीलैंड को हराने में सफल रहती है और पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को हरा देता है, तो पाकिस्तान 10 अंक अर्जित कर लेगा और न्यूजीलैंड से दो अंक आगे निकल जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान यह भी उम्मीद करेगी कि अफगानिस्तान अपने बचे मैचों में कोई उलटफेर न करे और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से मैच हार जाए. अगर अफगानिस्तान अपने दोनों मैच जीतता है, तो पाकिस्तान की किस्मत नेट रन रेट पर निर्भर होगी।

बता दें कि न्यूजीलैंड का NRR पहले से ही अधिक है। ऐसे में, पाकिस्तान को उम्मीद करनी होगी कि कीवी टीम की जीत का अंतर जितना संभव हो उतना कम रहे, यदि न्यूजीलैंड केवल 1 रन से जीतता है, तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए इंग्लैंड को कम से कम 130 रन या उससे अधिक रनों के अंतर से हराना होगा। वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरुआत की और लगातार 4 मैच जीते। लेकिन अंतिम 4 मैच में उन्हें हार मिली और उनकी राह मुश्किल दिख रही है।