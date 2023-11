World Cup Match Today: आज वर्ल्ड कप में दो महामुकाबले, नतीजे तय करेंगे सेमीफाइनल का टिकट!

World Cup Match Today: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज शनिवार दो अहम मुकाबले खेले जाने वाले हैं। जिसमें पहला मैच न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान (New Zealand vs Pakistan) के बीच सुबह साढ़े 10 बजे से खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। वहीं, दूसरा मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया (England vs Australia) के बीच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इन दोनों मैचों में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें टिकी हुई हैं।