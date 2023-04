WORLD EXCLUSIVE : पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स बोली- जरूरत पड़ी तो ट्रंप के खिलाफ गवाही भी दूंगी, मुझे जान से मारने की मिल रही हैं धमकियां

नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स (Porn star Stormy Daniels) को सीक्रेट पेमेंट (Secret Payment) देने के आरोप में आपराधिक मुकदमा चल रहा है। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की चार अप्रैल को मैनहट्टन कोर्ट (Manhattan Court) में पेशी हुई। अब इस मामले पर अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी, लेकिन इस बीच स्टॉर्मी डेनियल्स (Stormy Daniels) के बयान ने हलचल पैदा कर दी है।

फॉक्स न्यूज (Fox News) को 90 मिनट के इंटरव्यू में इस पूरे मामले पर स्टॉर्मी डेनियल्स (Stormy Daniels) ने बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और उन्हें आरोपी ठहराया जाएगा।

