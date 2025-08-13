  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. वाहे रे चुनाव आयोग! वोटर को जिंदा होने का सुबूत देने पहुंचना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, बोला-मैं जिंदा हूं मीलॉर्ड…जज भी हैरान

वाहे रे चुनाव आयोग! वोटर को जिंदा होने का सुबूत देने पहुंचना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, बोला-मैं जिंदा हूं मीलॉर्ड…जज भी हैरान

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) से पहले निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) करवाया है, लेकिन बिहार में कराए गए मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) में कई तरह की गड़बड़ियों का दावा कर रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) से पहले निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) करवाया है, लेकिन बिहार में कराए गए मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) में कई तरह की गड़बड़ियों का दावा कर रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  तक जा पहुंचा है। इस बीच बिहार के ही एक वोटर ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बताया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान बीएलओ ने उन्हें मरा हुआ बता कर मतदाता सूची से उनका नाम काट दिया है।

पढ़ें :- Bihar News : सम्राट, तेजस्वी, पप्पू यादव समेत इन छह नेताओं की सुरक्षा बढ़ी, जानिए कौन किस श्रेणी के सुरक्षा घेरे में रहेंगे?

भोजपुर जिले में आरा विधानसभा के शहरी मतदान केंद्र के मतदाता मिंटू पासवान( पिता उदय पासवान, उम्र 41 वर्ष) को मृत घोषित कर प्रारूप प्रकाशन से नाम हटा दिए जाने को लेकर मंगलवार को वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को ले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में मंगलवार को सुनवाई के दौरान इन्हें प्रस्तुत किया गया कि ये जीवित हैं, जबकि इनका नाम मृत बता मतदाता सूची से हटा दिया गया है। इनका पुराना इपिक नंबर 0701235 है। ये आरा नगर निगम के वार्ड नंबर एक सिंगही कला के मतदान केंद्र संख्या 92 (पुराना) और 100 (नया) के मतदाता रहे हैं।

यह मैट्रिक पास और पेशे से मजदूर हैं। मिंटू पासवान ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान इनके पास बीएलओ सत्यापन के लिए नहीं आए थे। पता चला कि वार्ड पार्षद से बात कर चले गए थे। जबकि बीएलओ को घर-घर जाकर सत्यापन करने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से दी गई थी। जब मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन हुआ तो मैंने पाया कि मेरा नाम मृत घोषित कर काट दिया गया है। फिर मैंने इसकी शिकायत दर्ज कराई तो बीएलओ 10 दिनों बाद आकर मिले और नाम जोड़ने के लिए कई दस्तावेजों की मांग करने लगे।

उन्होंने बताया कि सिर्फ मेरा ही नहीं, कई जिंदा लोगों का नाम मृत बताकर हटा दिया गया है। मेरे ही वार्ड की 69 वर्षीय फुलझारो देवी( पति कमला यादव ) का नाम मृत घोषित कर काट दिया गया है। इनका पुराना इपिक नंबर 2457935 है। हम दोनों पिछले कई चुनावों में मतदान करते आ रहे हैं। दावा आपत्ति के लिए मिले समय में प्रपत्र भरकर दावा आपत्ति भी की गई है। इसी तरह शहर के ही वार्ड नंबर 35 के धरहरा निवासी शंकर चौहान पिता शिवजी चौहान ( उम्र 64 साल इपिक नंबर 903331), इसी वार्ड के मदन चौहान (पिता यदुनंदन चौहान उम्र 73 साल और इपिक नंबर 1309913) एवं इसी वार्ड की सुधा देवी (पति शशिकांत चौहान उम्र 34 साल इपिक नंबर 1520642 ) का नाम मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन से मृत घोषित कर हटा दिया गया है।

पढ़ें :- SIR को लेकर संसद में इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन, कहा-सरकार सवालों से बचने के लिए लगातार करवा रही सदन स्थगित
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

15 अगस्त पर मीट की दुकाने बंद होने के आदेश पर भड़के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार,कहा - इस तरह का प्रतिबंध लगाना गलत

15 अगस्त पर मीट की दुकाने बंद होने के आदेश पर भड़के...

शाहरुख खान बेटे के साथ मिलकर बनाएंगे व्हिस्की, लिकर कंपनी रडिको खेतान से मिलाया हाथ

शाहरुख खान बेटे के साथ मिलकर बनाएंगे व्हिस्की, लिकर कंपनी रडिको खेतान...

वाहे रे चुनाव आयोग! वोटर को जिंदा होने का सुबूत देने पहुंचना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, बोला-मैं जिंदा हूं मीलॉर्ड...जज भी हैरान

वाहे रे चुनाव आयोग! वोटर को जिंदा होने का सुबूत देने पहुंचना...

पाकिस्तान में चार लाख लोग हुए घर में कैद, सेना चला रही ऑपरेशन

पाकिस्तान में चार लाख लोग हुए घर में कैद, सेना चला रही...

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक कहा इंच जमीन भी नहीं देंगे रूस को

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक कहा इंच जमीन भी नहीं देंगे...

Bihar SIR Draft : हे भगवान! मुजफ्फरपुर में ए​क मकान में 269 वोटर, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चन समुदाय के लोग एक ही पते पर, जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Bihar SIR Draft : हे भगवान! मुजफ्फरपुर में ए​क मकान में 269...