  3. आज से मध्‍य प्रदेश में तेज बारिश का यलो अलर्ट, फिर सक्रिय हुआ मानसून

इन दिनों देश भर में बरसात का दौर चल रहा है। बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ के भी हालात हैं। मध्‍य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज गुरुवार से फिर भारी बारिश का दौर शुरू होगा।

By Sudha 
Updated Date

भोपाल। इन दिनों देश भर में बरसात का दौर चल रहा है। बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ के भी हालात हैं।मध्‍य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज गुरुवार से फिर भारी बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में ढाई से साढ़े चार इंच तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगले 4 दिन कई जिलों में बारिश का अलर्ट है।

भारत मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक डॉ. अरुण शर्मा के अनुसार, बुधवार को एक मानसून ट्रफ प्रदेश के बीचोंबीच से गुजरी। एक अन्य ट्रफ की सक्रियता भी देखने को मिली। वहीं, बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया एक्टिव हो रहा है। इसका अगले कुछ दिन में असर देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर बना रहेगा।

बताते चले कि कल बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में कम बारिश देखी गई है। इंदौर, उज्जैन और श्योपुर में पानी गिरा है।वहीं, सागर, शाजापुर, मंदसौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, धार, बालाघाट, खरगोन और रतलाम में भी हल्की बारिश हुई। भोपाल में दिनभर तेज धूप रही। शाम को मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिला है। आज गुरुवार से एमपी में फिर बरसात का दौर चालू होगया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश की राजधानी भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है।

