Yoga Day 2025 Theme Announced: पीएम मोदी ने योग दिवस की थीम का किया ऐलान, बोले- पूरी दुनिया में लोग योग और आयुर्वेद को अपना रहे

Yoga Day 2025 Theme Announced: पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को आगामी योग दिवस 2025 की थीम की घोषणा कर दी है। इस बार योग दिवस की थीम है- Yoga for One Earth One Health’। इसका ऐलान पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में की है। आइये जानते हैं कि पीएम मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में क्या-क्या कहा।

मन की बात के 120वें एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरूआत हो रही है और आज से भारतीय नववर्ष का भी आरंभ हो रहा है। 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में त्योहारों की जबरदस्त धूम दिखेगी। यानी ये पूरा महीना त्योहारों का है। मैं देश के लोगों को इन त्योहारों की बहुत-बहुत बधाई देता हूं।’

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘युवा साथियों, मैं आज आपसे MY-Bharat के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा, जिसे इस समर वेकेशन (summer vacation) के लिए तैयार किया गया है। मैं इस कैलेंडर से कुछ अनूठे प्रयासों को साझा करना चाहता हूं। MY-Bharat के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे ‘जन औषधि केंद्र’ कैसे काम करते हैं। आप जीवंत गांव (vibrant village) अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं।’

पीएम मोदी ने ‘मन की बात’ में एक बार फिर जल संरक्षण पर ज़ोर देते हुए कहा, ‘बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इस अभियान के तहत देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। पिछले 7-8 साल में नए बने टैंक, पॉन्ड (Pond) और अन्य जल पुनर्भरण संरचना (water recharge structure) से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर उससे भी ज्यादा पानी का संरक्षण हुआ है।’

उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जिक्र भी किया और कहा, ‘कुछ ही दिन पहले सम्पन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं।’

योग दिवस 2025 को लेकर क्या-क्या बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 120वें एपिसोड में कहा, ‘योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। साल 2025 के योग दिवस की theme रखी गई है, ‘Yoga for One Earth One Health’ यानि हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘योग और पारंपरिक औषधियों (traditional medicine) को लेकर पूरी दुनिया में जिज्ञासा बढ़ रही है। बड़ी संख्या में युवा योग और आयुर्वेद को wellness का एक बेहतरीन माध्यम मानकर इसे अपना रहे हैं।’