योगी सरकार प्रदेश में 69197 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की करेगी भर्ती, अफसरों को दिये ये निर्देश

लखनऊ। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग (Department of Child Development Services and Nutrition) में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं (Anganwadi Workers and Assistants) के 69197 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 7952 और सहायिकाओं के 61254 पद शामिल हैं। मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने बृहस्पतिवार को विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भर्ती की समय सारिणी तय करके कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने जिलेवार भर्ती के लिए डीएम (DM) की अध्यक्षता में समिति गठित करने के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।

बैठक में विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी (Additional Chief Secretary Leena Johri) ने बताया कि प्रदेश में अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त 69197 पदों में से 2123 पहले से खाली हैं, जबकि शेष पद 306 नए बने आंगनबाड़ी केंद्रों (Anganwadi Centers) से संबंधित हैं।

मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने कहा कि स्वीकृत 23697 आंगनबाड़ी केंद्रों में बन रही पोषण वाटिका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एलईडी स्क्रीन तथा ईसीसीई मैटेरियल जैसे कामों को जल्द पूरा करते हुए सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में विकसित करें। उन्होंने कहा कि पोषण भी, पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जाए।

मुख्य सचिव ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से संबंधित लंबित प्रकरणों का इस महीने के अंत कर निस्तारित करने को कहा। साथ ही अनावश्यक रूप से प्रकरणों को लंबित रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलता है 8000 मानदेय

बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi Workers) को हर महीने 8000 रुपये मानदेय मिलता है। इसमें 6000 मानदेय और 2000 इंसेटिव है। इसी तरह सहायिकाओं को भी 4000 रुपए मानदेय मिलता है, इसमें 3000 रुपए मानदेय और 1000 रुपये इंसेटिव है।