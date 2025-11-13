Yokohama BlueEarth-GT Max Tyres : योकोहामा ने ब्लूअर्थ-जीटी मैक्स टायर लॉन्च किए,बेहतर माइलेज का दावा

योकोहामा इंडिया ने भारत में ब्लूअर्थ-जीटी मैक्स टायर रेंज लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी द्वारा इस नए उत्पाद को ब्लूअर्थ-जीटी सीरीज का एक नया संस्करण बताया गया है। ब्लू अर्थ-जीटी मैक्स को शहरी यातायात और राजमार्गों पर चलने की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। योकोहामा ने इसके ट्रेड डिजाइन को फिर से डिजाइन किया है और कहा है कि यह टायर न केवल ज़्यादा माइलेज देता है, बल्कि एक शांत और सहज ड्राइविंग अनुभव भी प्रदान करता है।

दावा किया गया है कि यह पिछले मॉडल की तुलना में 30 प्रतिशत तक ज्यादा माइलेज देगा। ब्रांड के अनुसार, ब्लू अर्थ-जीटी मैक्स 14 से 19 इंच तक के साइज़ में उपलब्ध है और इसमें योकोहामा के लाइफटाइम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत कवरेज शामिल है।

कंपनी का दावा है कि टायर की लंबी उम्र होगी और केबिन का शोर और आराम, साथ ही ज़्यादा माइलेज भी देता है। कुल मिलाकर स्वामित्व लागत कम होने की उम्मीद है। टायर के तकनीकी अपडेट में अंदर और बाहर अलग-अलग विशेषताओं वाला एक असममित ट्रेड पैटर्न शामिल है। अंदर की तरफ मजबूत शोल्डर सवारी के आराम को बेहतर बनाने के लिए है, जबकि बाहर की तरफ़ चौड़ी रिब संरचना मोड़ पर स्थिरता बढ़ाने के लिए है।