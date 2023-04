तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराने के लिए पार्टी के लोगों ने कराया ऐसा काम, आप भी देखकर रह जाएंगे हैरान

West Bengal: पश्चिम बंगाल से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पर सत्तारूढ़ तृणमुल कांग्रेस पार्टी ने अपने तीन महिला कार्यकर्ताओं को ऐसी सजा दी जिसपर बंगाल के राजनीति गलियारों में हलचल मच गया है। इन महिलाओं को करीब 1 किलोमीटर तक जमीन पर रेंगने देने के बाद टीएमसी में शामिल किया गया।

आखिर महिलाओं ने क्यों किया यह काम

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से यह महिलाएं जमीन पर रेंग रही हैं। यह महिलाएं आदिवासी समुदाय की बताई जा रही हैं।

बताया जा रहा है कि इन आदिवासी महिलाओं ने पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन बाद में वह तृणमुल कांग्रेस में शमिल होना चाहती थी। जिसके बाद से उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए इस तरह से प्रायश्चित करना पड़ा।

Martina Kisku, Shiuli Mardi, Thakran Soren and Malati Murmu, resident of Tapan Gofanagar, Tapan, joined BJP yesterday. They belong to ST community.

Today, TMC goons forced them to return to TMC and punished them by asking to do Dandavat Parikrama. pic.twitter.com/eks61eD2EP

— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) April 7, 2023