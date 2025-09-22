बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी तीस हजार तक की सरकारी नौकरी, जल्द करे आवेदन

नई दिल्ली। भारत सरकार की ओर से सरकारी भर्ती का ऐलान किया गया है। इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। भर्ती होने के लिए सिर्फ आपकों साक्षात्कार देना होगा। यह भर्ती में केवल साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले छात्र ही आवेदन कर सकते है। यह मौका आपको रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन की ठोस अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला (Solid State Physics Laboratory) की ओर से मिल रहा है। इस भर्ती के तहत कुल 14 नियुक्तियां की जाएंगी।

भर्ती में प्रोजेक्ट असिस्टेंट-1 (project assistant) के 12 पद, प्रोजेक्ट असिस्टेंट-II का 1 पद और मल्टी टास्किंग स्टाफ का एक पद शामिल है। यानी सबसे ज्यादा अवसर प्रोजेक्ट असिस्टेंट-1 (project assistant) के लिए उपलब्ध हैं। यह भर्ती खासकर साइंस और इंजीनियरिंग (Science and engineering) पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है। इस भर्ती में योग्यता पदों के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट-I के लिए उम्मीदवार के पास साइंस या इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री (graduate degree) होना जरूरी है। वहीं प्रोजेक्ट असिस्टेंट-II (Project Assistant-II) पद के लिए आईटीआई या डिप्लोमा (ITI or Diploma) की डिग्री मांगी गई है, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस शाखाओं में होनी चाहिए। मल्टी टास्किंग स्टाफ (multi tasking staff) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास (12th pass) रखी गई है और इसके साथ-साथ टाइपिंग और बेसिक कंप्यूटर (Typing and Basic Computer) नॉलेज होना अनिवार्य है। इस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा (age limit) 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

प्रोजेक्ट असिस्टेंट-I : साइंस या इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री (Bachelor’s degree in science or engineering)

प्रोजेक्ट असिस्टेंट-II : आईटीआई या डिप्लोमा (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रुमेंटेशन/कंप्यूटर साइंस) (Electrical/Mechanical/Electronics/Instrumentation/Computer Science)

एमटीएस : 12वीं पास, साथ ही टाइपिंग और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अनिवार्य (Typing and Basic Computer Knowledge)

वेतनमान- (pay scale)

वेतनमान की बात करें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट-I को तीस हजार रुपये प्रति माह, प्रोजेक्ट असिस्टेंट-II को 26 हजार रुपये प्रति माह और मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) को 22 हजार रुपये प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। यह सैलरी पूरी तरह कॉन्सॉलिडेटेड (consolidated) होगी, यानी इसमें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता (additional allowance) शामिल नहीं होगा। इस भर्ती में योग्यता पदों के अनुसार अलग-अलग तय की गई है।