'शर्मनाक आपकी गलतबयानी, हमने हमास आतंकी मारे हैं...', गाजा पर प्रियंका गांधी के पोस्ट पर इजरायल के राजदूत ने दिया वाब

गाजा में हमास और इज़राइल के बीच जंग में अब तक हज़ार से ज्यादा आम नागरिक मारे गायें हैं। इज़राइल के सेना ने पूरे गाजा पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है। इससे चलते विवाद और बढ़ता नज़र आ रहा है। वहीं इस बीच कांग्रेस संसद प्रियंका गांधी ने इज़राइल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने 60 हजार से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल हैं।

प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेर किया जिसमें लिखा ‘”इज़रायल नरसंहार कर रहा है. इसने 60 हज़ार से ज़्यादा लोगों को मार डाला है, जिनमें 18,430 बच्चे हैं. सैकड़ों लोगों को भूख से मरने के लिए मजबूर किया गया है, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं, और अब लाखों लोगों को भूखा मारने की धमकी दी जा रही हैउन्होंने आगे कहा कि इन अपराधों को चुप्पी और निष्क्रियता के जरिए सक्षम बनाना भी एक अपराध है. यह शर्मनाक है कि भारत सरकार चुप है, जबकि इज़रायल फ़िलिस्तीन के नागरिकों पर यह तबाही बरपा रहा है.

The Israeli state is committing genocide. It has murdered over 60,000 people, 18,430 of whom were children. It has starved hundreds to death including many children and is threatening to starve millions. Enabling these crimes by silence and inaction is a crime in itself. — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 12, 2025

प्रियंका के आरोप पर इज़राइल ने दिया जवाब

भारत में इज़रायल के राजदूत रेवुएन अजार (Reuven Azar) ने प्रियंका गांधी के आरोपों का कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा, “शर्मनाक आपकी गलतबयानी है. इज़रायल ज़रायल ने 25 हज़ार हमास आतंकवादियों को मारा है. मानव जीवन में हुई बड़ी क्षति, हमास की घिनौनी रणनीतियों का नतीजा है- जैसे नागरिकों के पीछे छिपना, राहत या निकासी करने वालों पर गोली चलाना और रॉकेट दागना.”

What is shameful is your deceit. Israel Killed 25,000 Hamas terrorists. The terrible cost in human lives derives from Hamas’s heinous tactics of hiding behind civilians, their shooting of people trying to evacuate or receive assistance and their rocket fire. Israel facilitated 2… https://t.co/e3lSUwfmXH — 🇮🇱 Reuven Azar (@ReuvenAzar) August 12, 2025

इसके साथ ही रेवुएन अजार ने यह भी कहा कि इज़रायल ने गाज़ा में 20 लाख टन खाद्य सामग्री भेजी, लेकिन हमास ने उन्हें जब्त करने की कोशिश की, जिससे भूख की स्थिति बनी. उन्होंने यह दावा भी किया कि गाज़ा की आबादी पिछले 50 साल में 450 फीसदी बढ़ी है, इसलिए वहां नरसंहार का कोई सवाल नहीं है. हमास के आंकड़ों पर भरोसा न करें ।