Moradabad : यूट्यूबर की पत्नी पर सास का आरोप, बोली ‘विदेशी बहू अंग्रेजी में गालियां ……..

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के यूट्यूबर पंकज दिवाकर कि मां ने अपनी बहू  पर लगाया है।  पंकज ईरान के लड़की से शादी किए हैं। फेसबुक से शुरू हुआ प्यार अब थाने तक पहुंच गया है।  महिला थाने पहुंचकर ईरानी बहू ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। फैजा का कहना है कि शादी के बाद से ही सास और ननदें उसे मानसिक रूप काफी परेशान कर रही थी।

By Aakansha Upadhyay 
दहेज को लेकर  लगातार प्रताड़ित कर  रही थी । ऐसे में उसने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वही पंकज की मां ने इन सभी आरोपों को झूठ बता रही हैं।  उनका कहना है कि बेटा और बहू दोनों मकान बेचने का दबाव बना रहे हैं ताकि पैसा लेकर ईरान जा सकें।  कुंता देवी का आरोप है कि “मैंने मना किया तो दोनों ने मारपीट की और कमरे में बंद कर दिया।  फैजा अंग्रेजी में गालियां देती है जो हमें समझ नहीं आतीं। ”कुंता देवी ने बताया कि उनका बेटा दो बार पहले भी ईरान जा चुका है और लाखों रुपये लेकर गया था।  अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए पति-पत्नी मकान बेचने को बोल रहे हैं।

फेसबुक से हुई थी मुलाकात

बता दें दोनों की मुलाक़ात फेसबुक के जरिये हुई थी। दो साल पहले फेसबुक के जरिए पंकज और फैजा की पहचान हुई थी।  दोनों के परिवारों की सहमति से शादी हुई।  कुछ समय तक सब ठीक चला लेकिन बाद में विवाद बढ़ गया।  अब पुलिस के पास मामला पहुंच गया है।महिला थाने में समझौते का प्रयास महिला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की और समझौता कराने की कोशिश की। थाने से बाहर निकलते समय पंकज ने मीडिया से कहा, “हमने एसपी सर के समझाने पर मामला खत्म करने का फैसला किया है।  ये पारिवारिक विवाद है, इसे बढ़ाना नहीं चाहते.” पंकज दिवाकर ने बताया कि वह अब ईरान जाकर बसने की तैयारी कर रहा है।

पंकज- “मां से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि हमें देश छोड़ना पड़ रहा है। परिवार ने हमें सपोर्ट करने की बात कही है. वहां जाकर हम नई जिंदगी शुरू करेंगे.” वहीं, एसपी सिटी रणविजय सिंह के ऑफिस में दोनों पक्षियों को बैठ कर समझाया गया।  युवती को आश्वासन दिया है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। उनका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। वह अगर अपने घर जाना चाहती है तो उन्हें भेजने में भी मदद की जाएगी।

ब्लैकमेल कर रही थी सास ननद

बता दें महिला ने सास और ननद पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग छिपकर हमारा निजी  वीडियो बनाकर हमे ब्लेकमेक करती थी। यहाँ तक की व्हाट्सप पर स्टेटस लगाती थी। इसके साथ ही महिला ने बातया की वो  फोन उसके पति का था उसकी सास ननद छुपाकर रखी थी। महिला के आरोपों  पर पुलिस  जांच कर रही है।

 

