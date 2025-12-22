युजवेंद्र चहल ने माता-पिता को गिफ्ट की बीएमडब्ल्यू कार, बोले- ये उपहार उनके लिए है, जिन्होंने मेरे हर सपने को सच किया

नई दिल्ली। भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) भले ही टीम इंडिया से बाहर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। अपनी लग्जरी लाइफ के लिए मशहूर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने क्रिकेट फील्ड पर मिली अपनी सफलताओं में अपने माता-पिता की भूमिका को खास तरीके से याद किया है। उन्होंने अपने माता-पिता के लिए एक नई बीएमडब्ल्यू कार (BMW Car) खरीदी है, जिसे घर लाने का फोटो अपने माता-पिता के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस फोटो को उनके फैंस ने बेहद पसंद किया है और माता-पिता को अपनी सफलताओं का श्रेय देने के लिए उन्हें बेहद तारीफ भी मिल रही है।

इमोशनल कैप्शन के साथ शेयर किया है फोटो

युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने केवल अपनी लग्जरी खरीदारी को ही फैंस के साथ शेयर नहीं किया है। असल में उन्होंने इसके जरिये अपने माता-पिता के लिए अपनी भावनाएं भी फैंस से साझा की हैं, जिसमें बेहद इमोशनल कैप्शन के जरिये उन्होंने अपने पेरेंट्स के लगातार समर्थन और उनके करियर को बनाने में दिए बलिदान के बारे में बताया है। इसे एक तरीके से अपने परिवार के लिए विनम्र धन्यवाद भी कहा जा सकता है।

उन्होंने एक्स पर शेयर फोटो के कैप्शन में लिखा कि ‘अपनी नई कार उन दो लोगों के साथ घर लाया हूं, जिन्होंने मेरा हर सपना संभव बनाया है। अपने माता-पिता को इस माइलस्टोन (कार) को देखते और इसका आनंद लेते देखना ही असली लग्जरी है।

IPL में लगातार बेहतरीन खेल दिखा रहे चहल

भले ही चहल को टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन IPL में उनकी गेंदों की बादशाहत लगातार कायम है। भारत के लिए 80 टी20 इंटरनेशनल मैच में 96 विकेट ले चुके और 72 वनडे मैच में 121 विकेट चटका चुके चहल IPL 2025 में भी पंजाब किंग्स के भरोसे के गेंदबाज रहे थे। चहल ने 14 मैच में 16 विकेट चटकाए थे। इसमें उन्होंने दो बार पारी में 4 विकेट लिए थे और 28 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा था, जो यह दिखाता है कि दबाव में वे अब भी जोरदार गेंदबाज हैं।