E20 के 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज्यादा एथेनॉल का दावा, राहुल गांधी ने की तेल कंपनियों पर कार्रवाई की मांग

Rahul Gandhi on E20 Petrol : देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर बड़ा दावा किया है। राहुल का आरोप है कि कर्नाटक के 7 ज़िलों से E20 पेट्रोल के 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल पाया गया। कांग्रेस सांसद ने इस मामले में तेल कंपनियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “E20 बना 420 – जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी! मोदी सरकार कहती है – पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई। नतीजा देखिए – 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल – IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5% – IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell – सरकारी हों या प्राइवेट – सब सीमा से ऊपर – और कंपनियों की अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है।”

उन्होंने सवाल करते हुए लिखा, “नुकसान किसका? आपका। आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं – मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी। और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है – चुनने का कोई विकल्प नहीं। मोदी जी, बताइए – देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी? और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे – आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है?”