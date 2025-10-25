'12000 रेलगाड़ियां छठ पर्व पर बिहार के लिए चलाई जायेंगी, यह भी सफेद झूठ निकला...' लालू ने सरकार पर साधा निशाना

Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर देश के अलग-अलग राज्यों में बिहार जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई तस्वीर सामने आयी हैं, जिनमें लोग ट्रेन पर लटक कर सफर करते नजर आए और कुछ लोग टॉयलेट में बैठकर जाते दिखे। इस बीच देश के पूर्व रेल मंत्री और लालू प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने छठ पर्व पर 12000 ट्रेनें चलाने के दावे को सफ़ेद झूठ बताया है।

बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने चार दिवसीय छठ पर्व के पहले दिन एक्स पोस्ट में लिखा, ‘झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जायेंगी। यह भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक है? डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते है। UPA सरकार के बाद से NDA सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी है।’