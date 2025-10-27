कानपुर के नाना राव घाट धूमधाम से मनाया गया छठ महापर्व

कानपुर। पवित्र अनुष्ठान छठ पूजा के चार दिनों में हर दिन का विशेष महत्व होता है। नहाय-खाय के साथ इस पावन पर्व की शुरुआत होती है और उषा अर्घ्य के साथ व्रत का समापन होता है। इस साल छठ व्रत की शुरुआत 25 अक्टूबर से हुई है और 28 अक्टूबर 2को छठ समाप्त हो जाएगा। कानपुर में भी महापर्व छठ को धूमधाम से मनाया गया। कैंट के नाना राव घाट में भी धूमधाम से छठ पूजा मनाई गयी।

बिहार में छठ महापर्व पुरे देश में धूमधाम से मनाया जयता है। कानपुर में भी इस पर्व को लाखों की संख्या में लोग मानते है। पनकी नहर और गंगा बैराज सहित नाना राव घाट पर भी धूम धाम से छठ महापर्व मनाया गया। महाआस्था का पर्व छठ पर डूबते हुए सूर्य की व्रत करनी वाली महिलाओं ने अर्ध दिया। वही घाट की साफ सफाई का काम गंगाराम और ललित शुक्ला सहित अन्य लोगों ने किया। वही मुख्य अथिति के रूप में भाजपा के पूर्व विधयाक रघुनन्दन सिंह भौदरिया भी मजूद रहे।