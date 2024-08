'2 इन 1 को चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया... मेरे खिलाफ ईडी रेड की तैयारी', नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा दावा

Rahul Gandhi’s claim Regarding ED Raid: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई (ED Raid) की तैयारी का दावा किया है। राहुल का कहना है कि लोकसभा में उनके चक्रव्यूह वाले बयान को लेकर उनके खिलाफ ईडी रेड की योजना बना रही है। दरअसल, राहुल ने आम बजट 2024 पर भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर हिंदुस्तान की जनता को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया था।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘जाहिर है कि 2 इन 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया है। ED के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि एक रेड की योजना बनाई जा रही है। खुली बांहों से स्वागत कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से…’ राहुल अपनी इस पोस्ट में ईडी को भी टैग किया है। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार पर हिंदुस्तान को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया था और कहा था कि विपक्षी इंडिया गठबंधन इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा।

Apparently, 2 in 1 didn’t like my Chakravyuh speech. ED ‘insiders’ tell me a raid is being planned.

Waiting with open arms @dir_ed…..Chai and biscuits on me.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 1, 2024