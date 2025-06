बलिया से धार्मिक यात्रा पर गए 5 लोग तेहरान में फंसे, सांसद सनातन पांडेय ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

Five people from Ballia stranded in Tehran: ईरान और इजरायल के बीच चल रही भीषण युद्ध के बीच कई देश अपने नागरिकों को प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों को वापस ला रही है। इसी बीच यूपी के बलिया जिले के पांच लोगों के ईरान की राजधानी तेहरान फंसे हुए हैं। जिनकी वतन वापसी के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद सांसद सनातन पांडेय ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मामले में आवश्यक कार्रवाई की अपील की है।