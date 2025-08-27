पुलिस सब-इंस्पेक्टर, एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती में दी जाए 6 वर्ष की छूट...चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को लिखा पत्र

लखनऊ। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने पुलिस सब-इंस्पेक्टर, एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती में अभ्यार्थियों को आयु में छह साल की छूट दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि, लंबे समय के बाद भर्तियां आईं हैं, जिसके कारण अभ्यार्थियों को छूट दी जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि, आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश में पुलिस सब-इंस्पेक्टर, एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती वर्षों तक लंबित रहने के कारण लाखों अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं और अब उनके सामने भविष्य के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2021 में आया था और अब कई वर्ष बाद नया विज्ञापन जारी हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2018 में आया था और सात वर्ष बाद नया विज्ञापन जारी किया गया।

प्रक्कता भर्ती भी साढ़े चार वर्ष बाद आई है। इस लंबे अंतराल ने मेहनती व संघर्षशील अभ्यर्थियों के भविष्य को गंभीर संकट में डाल दिया है। सरकार द्वारा दी गई केवल 3 वर्ष की आयु छूट वास्तविक हकदार अभ्यार्थियों को कोई राहत नहीं दे पा रही है। उन्होंने पत्र में लिखा कि, आपसे विनम्र निवेदन है कि-इन सभी भर्तियों में आयु सीमा में कम से कम 6 वर्ष की छूट दी जाए।भविष्य में सभी भर्तियों नियमित अंतराल पर आयोजित कराई जाएं। कोक्डि और सरकारी देरी से हुए नुकसान की उचित भरपाई सुनिश्क्षित की जाए।

इसके साथ ही पत्र में लिखा कि, मुख्यमंत्री जी, यह केवल नौकरी का विषय नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के भविष्य का प्रश्न है। आशा है कि आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र आवश्यक निर्णय लेकर प्रदेश के युवाओं को न्याय प्रदान करेंगे।