बिहार में कुल 90,540 बूथों पर काटे गए 65 लाख वोट, चुनाव आयोग ने नाम काटने के बताए चार कारण: पवन खेड़ा

पटना। बिहार में ​मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस यात्रा के जरिए भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। इस बीच प्रेस कॉफ्रेंस करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि, चुनाव आयोग अपने ‘सोर्स’ के माध्यम से खबरें प्लांट करवाता रहता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से कोई शिकायत नहीं आ रही है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं।

जब हमारे BLAs शिकायत लेकर जाते हैं, तो उनसे शिकायतें नहीं ली जाती। उनसे कहा जाता है कि हम लोगों से शिकायतें लेंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों और BLAs का रोल क्या है? कल 1 सितंबर है, चुनाव आयोग में SIR के तहत शिकायतें दर्ज करवाने की आखिरी तारीख है। ऐसे में हमारे BLOs ने बिहार के नागरिकों के आवेदन दर्ज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। BLOs ने सभी के आवेदन इकट्ठा कर, जिला अध्यक्षों के माध्यम से DEO को जमा करवाए हैं।

पवन खेड़ा ने आगे कहा, बिहार में कुल 90,540 बूथों पर 65 लाख वोट काटे गए। चुनाव आयोग ने नाम काटने के 4 कारण बताए। पलायन के कारण 25 लाख नाम काटे, मृतकों के 22 लाख नाम काटे, पते पर अनुपस्थित रहने के कारण 9,70,000 नाम काटे, पूर्व में कहीं और पंजीकृत होने की वजह से 7 लाख नाम काटे, 100 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20368, 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 1988, 7,613 बूथ ऐसे हैं, जहां 70% से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं, 635 बूथ ऐसे हैं, जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से ज्यादा महिलाएं हैं और 7,931 बूथों पर 75% नामों को काटकर मृत श्रेणी में डाल दिया गया है। इन सभी आंकड़ों को फिर से जांचना बहुत जरूरी है। इतने बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत लोगों के नाम काटे गए हैं।

साथ ही कहा, ऐसे लाखों मामले हैं, जिनमें एक ही वोटर को दो EPIC नंबर दे दिए गए हैं। हमारे पास उनकी रसीदें भी हैं, अब इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आंकड़े दिए हैं, चुनाव आयोग उनका फिर से सत्यापन कराए, उनकी जांच हो।

इन गलतियों को सुधारने के लिए फिर से ‘डोर टू डोर’ सत्यापन की बहुत गंभीर जरूरत है।