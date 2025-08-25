उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत बनेंगे 63 जिलों में 66 कल्याण मंडप,होगी ऑनलाइन बुकिंग

  1. हिन्दी समाचार
प्रदेश सरकार जनता के लिये कम दाम में विवाह समारोहों के लिये जगह देने का काम कर रही है जिससे लोग कम बजट में ही अपने बच्चों के शादी विवाह के लिये बड़ा व हवादार प्रतिष्ठान खोज सके।

By Sudha 
Updated Date

लखनऊ। प्रदेश सरकार जनता के लिये कम दाम में विवाह समारोहों के लिये जगह देने का काम कर रही है जिससे लोग कम बजट में ही अपने बच्चों के शादी विवाह के लिये बड़ा व हवादार प्रतिष्ठान खोज सके। प्रदेश में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 63 जिलों में 66 कल्याण मंडप ‘मंडपम’ परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसका कुल बजट 260 करोड़ रुपये है। वहीं एक कल्याण मंडप की लागत लगभग 4.70 करोड़ रुपये आ रही है। इसमें एक बहुउद्देशीय हाल, रहने के लिए कमरे, लान व रसोई की व्यवस्था की गई है। सरकार जनता के सुविधा के लिये कम किराए में मिलने वाले कल्याण मंडप का निर्माण कर रही है। ​बतादें कि अब तक 39 कल्याण मंडप बन कर तैयार हो चुके हैं। ये कल्याण मंडप आम जनता को सस्ते दरों पर विवाह वा समारोहों के लिये दिये जायेंगे।

आपको बता दें कि इन कल्याण मंडप के लेने के लिये जनता को ऑनलाइन बुकिंग करना होगा। इनके लिए न्यूनतम किराया 12,450 रुपये रखा गया है। लगभग 2500 स्क्वायर फीट में बने कल्याण मंडप में चार फ्लोर हैं। इसमें लान की सुविधा नि:शुल्क दी जा रही है।
इन जिलों में कल्याण मंडप की सुविधा ​दी गयी है। अयोध्या, अलीगढ़, गोरखपुर, मऊ, अंबेडकरनगर, अमरोहा, आजमगढ़, बस्ती, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, कौशांबी, लखनऊ, महराजगंज , पीलीभीत, प्रतापगढ़, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, आगरा, भदोही, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कौशांबी, पडरौना, लखीमपुर खीरी, मथुरा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रामपुर, संत कबीर नगर शाहजहांपुर, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, वाराणसी

आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट https://mandapam.uphq.in जा कर देख सकते है जानकारी लेसकते हैं और आनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जानकारी के हिसाब से अभी सिर्फ अयोध्या के कल्याण मंडप की बुकिंग ही आनलाइन उपलब्ध है।

