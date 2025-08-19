69 Thousand Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम का आवास, 'केशव चाचा न्याय करो...' जैसे लगाते रहे नारे

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) का आवास घेरकर जमकर नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई न होने से अभ्यर्थी नाराज हैं। इसको लेकर वह डिप्टी सीएम के आवास के सामने धरने पर बैठ गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस दौरान अभ्यर्थी ‘केशव चाचा न्याय करो…’ जैसे नारे लगाते रहे। पुलिस अभ्यर्थियों को बस में लेकर ईको गार्डन (Eco Garden) गई।

प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में अनियमितता हुई है। इस कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए। मामले की हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। फैसला उनके पक्ष में आया। लेकिन, सरकार की लापरवाही के कारण उसका पालन नहीं हो सका। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष रखने से पीछे हट रही है।