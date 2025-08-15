  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. 79th Independence Day : सीएम योगी, बोले- स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन है, तभी ‘विकसित भारत’ का सपना होगा साकार

79th Independence Day : सीएम योगी, बोले- स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन है, तभी ‘विकसित भारत’ का सपना होगा साकार

यूपी की राजधानी लखनऊ में 79वें स्वतंत्रता दिवस (79th Independence Day) के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने झंडारोहण कर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में 79वें स्वतंत्रता दिवस (79th Independence Day) के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने झंडारोहण कर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन है। जब उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक एक स्वर और एक भाव से अपने उत्तरदायित्व निभाएगा तब ‘विकसित भारत’ का सपना साकार होगा।

पढ़ें :- 'एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प- जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय और भाईचारा हो...' राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं

सीएम योगी ने कहा कि देश की स्वाधीनता के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। यह हमें राष्ट्र के निर्माण के संकल्प के साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा कि  यह पावन दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की अमूल्य देन है, जिन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा और सैकड़ों वर्षों की गुलामी से हमें मुक्त कराया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! जय हिंद! स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

पढ़ें :- 79th Independence Day: पीएम मोदी ने लाल किले पर किया ध्वजारोहण, पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी के 5,118 स्कूलों में आज से बालवाटिका की हुई शुरुआत, नौनिहालों की मानसिक सेहत पर रहेगा जोर

यूपी के 5,118 स्कूलों में आज से बालवाटिका की हुई शुरुआत, नौनिहालों...

79th Independence Day : सीएम योगी, बोले- स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन है, तभी 'विकसित भारत' का सपना होगा साकार

79th Independence Day : सीएम योगी, बोले- स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों...

मुरादाबाद जेल में गिरने से नहीं फंदे से लटकने से हुई थी बंदी की मौत

मुरादाबाद जेल में गिरने से नहीं फंदे से लटकने से हुई थी...

मुरादाबाद पुलिस ने निकाली 10 किलोमीटर तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा में एसपी सिटी, सीओ सहित 1000 पुलिसकर्मी हुए शामिल

मुरादाबाद पुलिस ने निकाली 10 किलोमीटर तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा में एसपी...

सीएम योगी ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में किया बड़ा इजाफा, जानिए किस मद में कितनी हुई बढ़ोत्तरी?

सीएम योगी ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में किया...

अमिताभ ठाकुर ने ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पर लगाया गंभीर आरोप, CM योगी से CBI जांच की मांग की 

अमिताभ ठाकुर ने ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पर लगाया गंभीर...