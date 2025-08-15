79th Independence Day: पीएम मोदी ने लाल किले पर किया ध्वजारोहण, पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश

79th Independence Day: आज 15 अगस्त 2025 को भारत की आजादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और सभी शहरों में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण करने के बाद देशवासियों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने दुश्मन देश पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया है।

पीएम मोदी ने कहा, “मैं आजादी के इस महापर्व पर देशवासियों का, विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों का, हमारे मित्रों का हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।” उन्होंने हाल ही में देश में प्राकृतिक आपदाएं, भू-स्खलन, बादलों का फटना जैसी आपदाओं के पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त की। पीएम ने कहा, “प्रकृति हम सब की परीक्षा ले रही है। पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाएं, भू-स्खलन, बादलों का फटना जैसी आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर बचाव के काम, राहत के काम और पुनर्वसन के काम में पूरी शक्ति से जुटी हुई है।”

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा, “आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा हूं। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर, जांबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं, नई-नई जानकारियां आ रही हैं। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, तो हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना द्वारा निर्धारित समय पर, सेना द्वारा तय लक्ष्य को अब हम अमल में लाकर रहेंगे। अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।”

पाकिस्तान को पीएम मोदी का कड़ा संदेश

पाकिस्तान के नेताओं की गीदड़भभकी का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, “हमारा देश कई दशकों से आतंकवाद का दर्द झेल रहा है। अब हमने एक नया सामान्य स्थापित कर लिया है। आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों को अलग-अलग नहीं देखा जाएगा। वे मानवता के लिए समान रूप से ख़तरा हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। भारत अब परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर दुश्मन ने कोई और दुस्साहस करने की हिम्मत की, तो भारतीय सशस्त्र बल उसे मुँहतोड़ जवाब देंगे। भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे।”