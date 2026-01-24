  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. तुर्की में 5.1 तीव्रता का आया भूकंप, आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि भूकंप सतह से 11.04 किलोमीटर नीचे

तुर्की में 5.1 तीव्रता का आया भूकंप, आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि भूकंप सतह से 11.04 किलोमीटर नीचे

तुर्की के पश्चिमी हिस्से के बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी जिले में शनिवार सुबह 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। तुर्की की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि भूकंप सतह से 11.04 किलोमीटर नीचे आया और पुष्टि की कि कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। फील्ड सर्वे का काम जारी है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। तुर्की (Türkiye) के पश्चिमी हिस्से के बालिकेसिर प्रांत (Balikesir Province) के सिंदिरगी जिले में शनिवार सुबह 5.1 तीव्रता का भूकंप (Earthquake) आया। तुर्की की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण (emergency management authority) ने बताया कि भूकंप सतह से 11.04 किलोमीटर नीचे आया और पुष्टि की कि कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। फील्ड सर्वे का काम जारी है।

पढ़ें :- Delhi Earthquake : राजधानी दिल्ली में सुबह-सुबह आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया (Turkish Interior Minister Ali Yerlikaya) ने तुर्की प्लेटफॉर्म एन सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि संबंधित टीमों ने तुरंत यह पता लगाने के लिए फील्ड असेसमेंट शुरू कर दिया है कि कोई हताहत हुआ है या कोई नुकसान हुआ है। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले साल 27 अक्टूबर को सिंदिरगी जिले (Sindirgi district) में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ था। भूकंप आने के बाद से पूरे तुर्की में अर्लट घोषित कर दिया है। सेना से लेकर सभी विभाग एक्टिव मोड़ पर है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारी बारिश की वजह से देश में मची तबाही, भूस्खलन से सात लोगों की मौत 82 लापता, युद्ध स्तर पर शुरु हुआ राहत बचाव कार्य

भारी बारिश की वजह से देश में मची तबाही, भूस्खलन से सात...

तुर्की में 5.1 तीव्रता का आया भूकंप, आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि भूकंप सतह से 11.04 किलोमीटर नीचे

तुर्की में 5.1 तीव्रता का आया भूकंप, आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया...

फिल्म बार्डर-2 में पहले ही दिन बनाया रिकार्ड, ओपनिंग डे पर ही कमाएं 32.10 करोड़ रुपए

फिल्म बार्डर-2 में पहले ही दिन बनाया रिकार्ड, ओपनिंग डे पर ही...

Attack on Terror : कठुआ के बिलावर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी जैश आतंकी को किया ढेर

Attack on Terror : कठुआ के बिलावर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी,...

टी-20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान ने घोषित की अपनी टीम, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी पर बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला

टी-20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान ने घोषित की अपनी टीम, बाबर...

क्या संतों का गुस्सा किसी बड़ी क्रांति की करेगा शुरुआत? धर्म नगरी प्रयागराज पर टिकी पूरी दुनिया की नजरें

क्या संतों का गुस्सा किसी बड़ी क्रांति की करेगा शुरुआत? धर्म नगरी...